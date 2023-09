Przekonująca wygrana Czechów nad Czarnogórcami. Polacy i Holendrzy pewni awansu

Czesi zdominowali rywali w pierwszej i trzeciej partii, jedynie na początku drugiego seta zespół z Czarnogóry był w stanie nawiązać z nimi wyrównaną walkę.

Dla reprezentacji Czech to drugie zwycięstwo w tej edycji europejskiego czempionatu, wcześniej pokonali Danię 3:1. Mają też na swoim koncie dwie porażki po 0:3 - z Polską i Holandią.

Czarnogóra do tej pory przegrała natomiast trzy spotkania, poza tym z Czechami również w trzech setach z Macedonią Północną i Holandią. Jej porażka oznacza, że Polska i Holandia, które mają po dziewięć punktów, są już pewne awansu do fazy pucharowej.

Biało-czerwoni, którzy są liderami grupy C z kompletem zwycięstw, mają dzień przerwy i do rywalizacji wrócą we wtorek. Na zakończenie zmagań w pierwszej fazie turnieju zmierzą się w środę z Czarnogórą.

W imprezie odbywającej się również we Włoszech, Bułgarii oraz Izraelu uczestniczą 24 ekipy, podzielone w pierwszym etapie na cztery grupy. Po cztery czołowe zespoły awansują do 1/8 finału i od tej fazy zmagania będą już mieć formułę pucharową.