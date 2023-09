Kiedy klub z PlusLigi wróci do legendarnej hali? Prezes zabrał głos

Siatkarze ekipy Indykpol AZS Olsztyn swoje domowe mecze w ostatnim sezonie rozgrywali w Iławie. Kiedy siatkarze olsztyńskiego zespołu wrócą do Hali Urania?

Hala Urania została otwarta w 1978 roku. Przez ponad 40 lat gościł wiele imprez ogólnopolskich i międzynarodowych. Kibice sportowi mogli obserwować z jej trybun m.in. mecz tenisowego Pucharu Davisa Polska – Finlandia i pierwsze edycje Memoriału Wagnera. Od 1983 roku rozgrywali w niej swoje mecze siatkarze AZS Olsztyn.

Po wielu latach postanowiono gruntownie przebudować legendarną halę. Przez to w sezonie 2022/2023 siatkarze klubu Indykpol AZS Olsztyn rozgrywali swoje domowe spotkania w Iławie.

Remont hali ma już się niedługo zakończyć. Zatem kiedy siatkarze znowu będą mogli rywalizować w hali Urania? Głos w tej sprawie zabrał prezes zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA - Tomasz Jankowski.

- Według naszych informacji, Hala Urania powinna być gotowa w połowie października. Następnie musimy poczekać na wszelkie odbiory, testy systemów oraz różnego rodzaju urządzeń. Pierwsze "domowe" spotkania z drużynami Aluron CMC Warty Zawiercie i Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, rozegramy w Iławie. Jeśli chodzi o pierwszą konfrontacje w nowej hali Urania, to mamy dwa warianty. Chcielibyśmy bardzo rozegrać inauguracyjny mecz w naszym obiekcie 11 listopada z PGE GiEK Skrą Bełchatów - tym bardziej, że w tym terminie hala w Iławie jest niedostępna ze względu na kilkudniową imprezę. Jeśli nie uda nam się zdążyć, to poprosimy drużynę z Bełchatowa o zamianę gospodarzy. Drugim terminem, najbardziej realnym, jest 25 listopada i starcie z GKS Katowice. Niezależnie czy inauguracja nowej hali Urania przypadnie na mecz z ekipą z Bełchatowa czy Katowicami, to jestem przekonany, że w listopadzie kibice obejrzą zmagania siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn w Uranii - powiedział Jankowski, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

🟢 Mecze z @AluronCMC i @ZAKSAofficial zagramy w Iławie (obowiązują pojedyncze wejściówki)

🟢 Inauguracja w Hali Urania: 11.11 z @_SkraBelchatow_ lub 25.11 z @GKSSiatkowka

🟢 Rezerwacja karnetów dla Stałych Kibiców już możliwa - otwarta sprzedaż w październiku pic.twitter.com/zeJSZd21rp — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) September 4, 2023

Ekipa z Olsztyna rywalizację na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce w sezonie 2023/2024 rozpocznie w sobotę 21 października. Indypol AZS Olsztyn zmierzy się wtedy w Iławie z zespołem Aluron CMC Warta Zawiercie.

AA, Polsat Sport