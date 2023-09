Mecze Messiego tylko dla celebrytów? Ceny biletów szokują

Transfer Lionela Messiego do Miami wstrząsnął Major League Soccer, a także cenami biletów na mecze Interu. Aby zobaczyć w akcji Argentyńczyka trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. Na takie kwoty nie każdy może sobie pozwolić.

Gdy cały świat obeszła informacja, że 36-latek zamieni Paryż na Miami, było jasne, że Inter czeka spory zastrzyk gotówki. Kibice w Stanach Zjednoczonych oszaleli po ogłoszeniu tego transferu i natychmiast rzucili się do zakupu biletów na mecze z udziałem gwiazdora.

Właściciele klubu nie mogli przepuścić takiej okazji i z czasem zdecydowali się podwyższyć ceny wejściówek. Fakt, że oprócz zwykłych fanów, na meczach Interu zaczęli pojawiać się celebryci, miał na to niebagatelny wpływ.

W poniedziałek ekipa z Miami pewnie rozprawiła się z Los Angeles FC (3:0). Choć Messi nie wpisał się na listę strzelców, zanotował w tym spotkaniu dwie asysty. Powołując się na internetowy rynek biletów TickPick, agencja informacyjna AP poinformowała, że średnia cena biletu wstępu wynosiła na ten mecz 717 dolarów (około 665 euro).

To ponad pięćset procent powyżej ceny, którą kibice musieli zapłacić przed przeprowadzką Messiego do Miami w lipcu. Obecna sytuacja sprawia, że mecze "The Herons" powoli stają się rozrywką dla elit.

What a night in LA 🤩 pic.twitter.com/wkwcoIvuDX — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Podczas ostatniego meczu Interu na trybunach znaleźli się m.in. książę Harry, aktorzy Leonardo DiCaprio i Owen Wilson, a także piosenkarka Selena Gomez, która z olbrzymim przejęciem śledziła boiskowe zmagania.

Dwa następne spotkania mogą już jednak nie cieszyć się tak dużą oglądalnością. Messiego czeka zgrupowanie reprezentacji Argentyny, która będzie rywalizowała w eliminacjach MŚ 2026.

HS, Polsat Sport