Gnieźnianki poprzedni, debiutancki sezon zakończyły na ósmej pozycji. Utrzymanie się w ekstraklasie było zrealizowaniem też podstawowego celu. Nie przyszedł on jednak łatwo, bo drużyna rozpoczęła rozgrywki od sześciu porażek. Koronka uważa, że kolejny sezon wcale nie musi być łatwiejszy.

- Trudno mówić tu o okrzepnięciu czy doświadczeniu, bo dopiero jeden sezon za nami. Dziś podchodzimy nieco inaczej, może trochę spokojniej, ale czasami ten drugi sezon dla beniaminka jest trudniejszy. Wynika to z tego, że rywale już nas znają, wiedzą, jakim system gramy - powiedział sternik klubu z Wielkopolski.

Dlatego też cele nie stawia zbyt wysoko.

- Chcielibyśmy zachować chłodne głowy i każde miejsce wyższe od ósmego, czyli takie spokojne utrzymanie, będzie dobrym wynikiem. Oczywiście, marzy nam się awans do czołowej szóstki, bo wówczas pod koniec lutego przyszłego roku bylibyśmy już pewni utrzymania. Natomiast staramy się robić krok po kroku, mamy młodzież, która ostro atakuje. Może za trzy, cztery lata będziemy głośniej mówić o ambitniejszych celach. Cały czas budujemy zespół od podstaw i udoskonalamy wszystkie aspekty naszej działalności - podkreślił.

W przerwie letniej w URBISIE nie doszło do większych zmian. Drużynę opuściły: Sandra Guziewicz (JKS Jarosław), Milena Kaczmarek (AWS Energa Szczypiorno Kalisz) i Karolina Kasprowiak (Enea PR Poznań). Klub pozyskał nową bramkarkę - Aleksandrę Hypkę i skrzydłową Nikolę Szczepanik ze Startu Elbląg oraz inną skrzydłową Żanetę Lipok z Młyny Stoisław Koszalin.

- Do zespołu zostało włączonych kilka dziewczyn z grup młodzieżowych, były na obozie, uczestniczyły w sparingach i depczą po piętach tym starszym zawodniczkom. Do tego nasz drugi zespół oparty o wychowanki awansował do pierwszej ligi (trzeci poziom rozgrywkowy - PAP). Długo się zastanawialiśmy, czy zgłosić zespół do rozgrywek. Ostatecznie dziewczyny zagrają w drugiej lidze, a ja chylę czoła przed władzami miasta i naszymi sponsorami, bez których byłoby to niemożliwe - tłumaczył Koronka.

Dwie piłkarki z gnieźnieńskiego klubu miały okazję uczestniczyć w mistrzostwach Europy - Zofia Bartkowiak wystąpiła w reprezentacji U-19, a Antonina Cieślak w zespole U-17.

Trenerem pozostał Robert Popek, architekt sukcesów gnieźnieńskiej piłki ręcznej. URBIS w trakcie przygotowań do nowego sezonu rozegrał dużo meczów kontrolnych i wziął udział w dwóch turniejach towarzyskich. W Lublinie przegrał wszystkie trzy spotkania - z rumuńskim Minaur Baia Mare 25:33, Juventa Michalovce 31:33 i miejscowym MKS FunFloor 26:38. Z kolei dwa tygodnie temu w Gnieźnie podopieczne Popka pokonały ekipy z ligi centralnej (zaplecze ekstraklasy) Handball AZS AWF Warszawa 39:24 oraz Enea PR Poznań 40:18 i zremisowały z KPR Gminy Kobierzyce 31:31 (przegrały po rzutach karnych 8-9).

Wtorkowe spotkanie z KGHM Zagłębiem (początek, godz. 18) rozegrane zostanie awansem ze względu na udział lubinianek w Lidze Mistrzyń. Łatwo wskazać faworyta inauguracyjnego pojedynku.

- Rywalki w poprzednim sezonie nie przegrały żadnego meczu, zdobyły do tego Puchar Polski w naszej hali. Czują się tu jak ryba w wodzie. W trakcie przygotowań rozegraliśmy dwa sparingi z Zagłębiem, oba przegraliśmy. Podchodzimy do tego meczu spokojnie, może i dobrze, że już po pierwszej kolejce będzie mieli najtrudniejszego rywala za nami - podsumował Koronka.

Relacja i wynik na żywo meczu MKS URBIS Gniezno - MKS Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

fdz, PAP