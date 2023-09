Novak Djokovic o półfinał wielkoszlemowego US Open zawalczy z Taylorem Fritzem. Czy Amerykanin sprawi sensację w starciu z utytułowanym rywalem? Relacja i wynik na żywo meczu Novak Djokovic - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.

Djokovic to trzykrotny triumfator US Open (2011, 2015, 2018). W tym roku Serb jest zmotywowany, aby zapisać na swoim koncie kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze. Podczas tegorocznej imprezy w Nowym Jorku 36-latek nie miał większych problemów, nie licząc pięciosetowego maratonu w trzeciej rundzie. Jego rodak, Laslo Djere, był wówczas najbliżej wyeliminowania go z turnieju.

Fritz błyszczy formą w Nowym Jorku. Amerykanin nie stracił dotychczas ani jednego seta i jak burza przemknął do ćwierćfinału. Teraz poprzeczka będzie zawieszona jednak znacznie wyżej. 25-latek zmierzy się z wiceliderem światowego rankingu, którego nigdy wcześniej nie był w stanie pokonać.

Obaj zawodnicy mierzyli się dotychczas siedmiokrotnie i za każdym razem wygrywał Djoković. Czy tym razem Fritzowi uda się znaleźć patent na serbskiego gwiazdora?

Relacja i wynik na żywo z meczu Novak Djokovic - Taylor Fritz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

HS, Polsat Sport