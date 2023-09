Włoch wygrał "czasówkę". Amerykanin nadal liderem Vuelta a Espana

Kolarze mieli do pokonania 25,8 km i 115 metrów przewyższenia, a jedyne, niewielkie wzniesienie na trasie zlokalizowane było w jednej czwartej dystansu i zamknęło jej najbardziej techniczną sekcję. Pozostała część "czasówki" to długie, proste odcinki, zdecydowanie faworyzujące specjalistów w tej dyscyplinie.

Uczestnicy startowali odwrotnie do zajmowanych miejsc. Rewelacyjnie pojechał Ganna. Włoch był klasyfikowany na 94. miejscu. a do lidera tracił aż 1:10.22. Gdy rywalizację zakończył jeden z faworytów Belg Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), tylko się uśmiechnął i wskazał kciukiem do góry, że jest bardzo zadowolony.

Belg triumfator Vuelty sprzed roku zajął drugie miejsce, a stawkę kolarzy na podium uzpełnił inny faworyt Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Amerykanin Kuss poniósł we wtorek spore straty (był 13. - 1.29 za Ganną), ale nadal prowadzi w klasyfikiacji generalnej. Kolejne miejsca zajmują Hiszpan Marc Soler (UAE Team Emirates) - 26 s straty, Evenepoel - 1.09 i Roglic - 1.36.

MC, PAP