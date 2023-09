Polka wygrała pierwszy etap i została liderką wyścigu we Francji

Daria Pikulik (Human Powered Health) po sprincie z peletonu wygrała pierwszy etap międzynarodowego wyścigu kolarskiego kobiet w departamencie Ardeche we Francji i została pierwszą liderką.

Podium uzupełniły Nowozelandka Michaela Drummond (Farto-BTC Women’s Cycling Team) i Włoszka Silvia Zanardi (BePink–Gold).

Pierwszy etap francuskiej tygodniówki liczył 106 kilometrów z Bourg-Saint-Andeol do Ruoms. Przeważał płaski teren i zdecydowanymi faworytkami do triumfu były sprinterki. W wyścigu udział biorą dwie Polki. Oprócz Pikulik, dla której było to już czwarte zwycięstwo w tym sezonie, także Karolina Karasiewicz. Zawodniczka grupy BePink-Gold przyjechała na 97. miejscu, tracąc 15.29.

Wyścig zakończy się w poniedziałek.

MC, PAP