75 tygodni panowania Igi Świątek. Ależ komplement znanego pisarza!

Przypomnijmy, że Świątek przegrała w czwartej rundzie US Open z Jeleną Ostapenko, co oznaczało, że Polka straci panowanie w kobiecym tenisie - przynajmniej na jakiś czas. Jej największa rywalka - Aryna Sabalenka jest już w ćwierćfinale ostatniego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema. Białorusince "wystarczyło" dojść do tego samego etapu, co Świątek, aby zostać nową liderką rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Mocne słowa Zielińskiego! "Niektóre sporty nie powinny otrzymywać aż tak wielkiej atencji"

Polka na bardzo długo zadomowiła się na pierwszym miejscu, bo od kwietnia 2022 roku. To spotkało się z uznaniem wielu osób ze świata sportu oraz kultury. Dowodem na to cytat znanego polskiego pisarza Remigiusza Mroza, który pokusił się o nietypowy komplement pod adresem Świątek.

"Ona w tym czasie wygrała więcej turniejów, niż ja wydałem książek" - przyznał autor wielu powieści w odpowiedzi na jeden z wpisów na Instagramie.

Ktoś może powiedzieć, że to żaden wyczyn, wszak autorzy nie wydają swoich pozycji zbyt często. Akurat nie w przypadku Mroza, który słynie z olbrzymiej częstotliwości publikacji. W latach 2022-2023 w księgarniach pojawiło się już dziesięć jego książek. W sumie, mimo zaledwie 36 lat, Mróz zdążył już wydać ponad 60 powieści!

KN, Polsat Sport