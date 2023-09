Brazylijscy siatkarze mają nowego trenera. To doświadczony szkoleniowiec

Schwanke asystentem trenera Dal Zotto był od 2019 roku. W ostatnim czasie współpraca między oboma szkoleniowcami nie układała się idealnie, a przynajmniej tak twierdzą dobrze zorientowane w temacie brazylijskie media. Cały spór miał rozchodzić się o prowadzoną przez Schwanke kadrę B, która w sierpniu rywalizowała w Pucharze Panamerykańskim. Selekcja zawodników do tejże drużyny, za którą odpowiedzialny był Dal Zotto, miała nie do końca przypaść do gustu asystentowi.

Przed Brazylijczykami turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, który odbędzie się w ich ojczyźnie. Tym samym Dal Zotto pilnie potrzebował nowego asystenta.

Wakat na wymagającym stanowisku zajął Marcos Miranda. To niezwykle doświadczony trener, który w 1992 roku w Barcelonie zdobył z reprezentacją Brazylii srebrny medal igrzysk olimpijskich, pełniąc właśnie funkcję asystenta. Obecnie jest szkoleniowcem żeńskiej ekipy Sesi Vôlei Bauru.

Marcos Miranda está de volta à seleção masculina. 👏



O treinador é o novo assistente-técnico da equipe comandada por Renan Dal Zotto e tem como primeiro desafio o Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 8 de outubro.



👉 https://t.co/yz6gEXAS6Q pic.twitter.com/1FTE2ebxCl — CBV (@volei) September 4, 2023

- Reprezentowanie Brazylii zawsze wiąże się z zaszczytem. Z dumą oraz satysfakcją po raz kolejny dołączyłem do sztabu szkoleniowego męskiej kadry narodowej. Zrobię wszystko, co tylko mogę, aby zespół osiągnął swoje cele - powiedział Miranda cytowany przez oficjalną stronę brazylijskiej federacji.

Podopieczni Renana Dal Zotto w kwalifikacjach olimpijskich zmierzą się z Katarem, Czechami, Niemcami, Ukrainą, Kubą, Iranem, a także Włochami. Turniej potrwa od 30 września do 8 października.