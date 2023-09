Reprezentantka Hiszpanii złożyła zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o pocałunek

Reprezentacja Hiszpanii w finale pokonała Anglię 1:0 i po raz pierwszy w historii zdobyła mistrzostwo świata.

Teraz Rubialesowi mogą zostać postawione zarzuty karne. Wcześniej już rozpoczęło się śledztwo prowadzone przez najwyższy hiszpański sąd sportowy w sprawie "poważnego przewinienia" oraz dochodzenie prowadzone przez światowy organ zarządzający FIFA.

Rubiales już kilka dni temu został skrytykowany przez członków rządu, po tym jak pocałował Hermoso w usta podczas ceremonii wręczenia medali.

Pod koniec sierpnia FIFA zawiesiła na co najmniej 90 dni Rubialesa w związku ze sprawą. Do zdarzenia doszło po zwycięskim dla Hiszpanek finale mundialu. FIFA prowadzi już postępowanie dyscyplinarne przeciwko 46-letniemu Rubialesowi, który choć przeprosił za swoje zachowanie, to jednak oficjalnie ogłosił, że nie poda się do dymisji, gdyż nie poczuwa się do winy.

Podkreślił, że był to "pocałunek spontaniczny, odwzajemniony, pod wpływem euforii, na który była zgoda".

Zawodniczka teraz twierdzi, że na pocałunek Rubialesa "w żadnym momencie nie było jej zgody". Wcześniej jej ocena tego, co się wydarzyło, nie była tak kategoryczna.

Szef działającej wewnątrz FIFA komisji dyscyplinarnej Jorge Ivan Palacio sprecyzował jednak, że orzeczenie dotyczące Rubialesa ma "charakter tymczasowy" i nie przesądza ostatecznego w tej sprawie werdyktu.

MC, PAP