MŚ w koszykówce: Kanada - Słowenia. Relacja i wynik na żywo

Kanada - Słowenia to ostatni mecz ćwierćfinałowy MŚ w koszykówce. Kto wywalczy awans do najlepszej czwórki? Relacja i wynik na żywo z meczu Kanada - Słowenia od 14:30 na Polsatsport.pl.

Kanadyjczycy przystąpią do ćwierćfinału po skromnym pokonaniu Hiszpanów. Na tegorocznych mistrzostwach świata przegrali tylko z Brazylią i są faworytami do awansu do najlepszej czwórki. Czy zadanie będzie jednak proste?

Słoweńcy w ostatnim spotkaniu ulegli Niemcom, jednak to nie wpłynęło na ich drugie miejsce w grupie, które dało awans do 1/4 finału. Oczy wszystkich będą oczywiście zwrócone na Lukę Doncicia, który ma poprowadzić swoją reprezentację do najlepszej czwórki mistrzostw świata.

Zwycięzca tego meczu zmierzy się w półfinale z Serbią.

jb, Polsat Sport