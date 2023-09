Po dwóch kolejkach ORLEN Superligi, w których zespół z Płocka pokonał kolejno Piotrkowianina Piotrków Trybunalski (39:20) i MKS Zagłębie Lubin (41:23), Wiślacy plasują się na pierwszym miejscu w tabeli z kompletem punktów. W najbliższa środę czeka na nich już kolejny rywal - Azoty Puławy. Czy znów zwyciężą? Transmisja meczu Azoty Puławy - ORLEN Wisła Płock w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50.

Azoty Puławy podobnie jak Nafciarze rozpoczęły sezon w wyśmienitym stylu od dwóch zwycięstw. Po 2. kolejkach ORLEN Superligi zespół z województwa lubelskiego z kompletem punktów plasuje się na 4. miejscu w rozgrywkach. Na inaugurację sezonu drużyna z Puław pokonała 6- trafieniami zespół Grupę Azoty Unia Tarnów (28:22). Najlepszym strzelcem w tym spotkaniu był dobrze znany w Płocku Kacper Adamski, który na swoim koncie zanotował aż 8 trafień. Bardzo dobrze spisał się wtedy również bramkarz Mateusz Zembrzycki, który bronił ze skutecznością 48%. W 2. kolejce rywalem Azotów był Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, który to uległ drużynie z Puław pod wodzą trenera Bebeshko 34:29. Ponownie w tym spotkaniu najlepszym strzelcem na równi z Deividasem Virbauskasem, był Kacper Adamski z 7 golami.

Po dwóch kolejkach ORLEN Superligi i deklasacji rywali z Piotrkowa i Lubina Nafciarze z kompletem punktów uplasowali się na pierwszym miejscu w tabeli. Mecze zespołu z Płocka to istny koncert bramkowy – w obydwóch rozegranych spotkaniach Nafciarze strzelili już w sumie 80 bramek, co w przeliczeniu daje średnio 40 punktów na mecz. Wśród najbardziej bramkostrzelnych zawodników z pola przoduje Przemysław Krajewski, który na obecną chwilę na swoim koncie ma już 13 trafień. Ilością zdobytych bramek nie odstają również Michał Daszek z 10 bramkami i Dmitrii Zhitnikov z 9. Bardzo dobrze pomiędzy słupkami spisuje się również nowy nabytek zespołu- Mirko Alilović, który w meczu z Piotrkowianinem bronił z aż 53% skutecznością, natomiast w meczu z Lubinem z 43%. Solidna postawa zespołu w meczach zarówno pierwszej jak i drugiej kolejki może napawać optymizmem i pokazuje, że pomimo początku sezonu zespół ORLEN Wisły Płock jest już w naprawdę dobrej formie.



Pomimo statystyk przemawiających na korzyść Nafciarzy – zespół z Płocka wygrał z drużyną z Puław ostatnie 32 spotkania z rzędu, w środowy wieczór czeka nas jeden ze szczytowych pojedynków w ORLEN Superlidze. Azoty Puławy to zespół bardzo solidny, co roku aspirujący o najwyższe cele na krajowym podwórku. Są oni 6-krotnym medalistą w rozgrywkach Superligi i 3-krotnym medalistą Pucharu Polski. Podobnie jak zespół Niebiesko-biało-niebieskich rozpoczęli sezon z wysokiego C i odnotowali dwie wygrane.

