Po dwóch seriach ORLEN Superligi obie drużyny mają na swoim koncie po trzy punkty za wygrane z beniaminkiem z Legionowa. Lubinianie zwyciężyli na terenie rywala 31:24, głogowianie pokonali KPR na własnym parkiecie 31:23. Zarówno Zagłębie, jak i KGHM Chrobry mają za sobą również mecze z ligowymi potentatami. Gospodarze dzisiejszego spotkania ulegli ORLEN Wiśle Płock 23:41, a głogowianie KS Kielce 24:44.

Dzisiejszy mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, jak na derby przystało. Ubiegły sezon zespoły zakończyły na dwóch różnych biegunach – Chrobry zajął na finiszu czwartą lokatę, dzięki czemu grać będzie w fazie grupowej EHF Ligi Europejskiej, Zagłębie z kolei do samego końca walczyło o ligowy byt, ostatecznie pokonując w barażu Handball Stal Mielec.

W minionym sezonie w derbowych starciach górą byli goście. Chrobry wygrał w Lubinie 34:31, a Zagłębie w Głogowie po rzutach karnych. Jak będzie tym razem? Emocji w hali RCS na pewno nie zabraknie, a oba zespoły dadzą z siebie nie sto, a dwieście procent.

– Tak naprawdę od początku sezonu czekam na to spotkanie. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani i na pewno damy z siebie maksa. Liczymy na zwycięstwo i trzy punkty, a także na doping naszych kibiców. Zapraszamy na halę, bo zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie – mówi Kamil Pedryc, wychowanek "Miedziowych".

– Derby to tak samo ważny mecz, jak z każdym innym zespołem w lidze. Jesteśmy nastawieni na wygraną. Musimy wyjść skupieni i zrobić to co potrafimy najlepiej. Wiemy, że w zespole Zagłębia doszło do zmian, przyszło trzech znanych zawodników Superligi – 2 rozgrywających i lewe skrzydło. Są to wzmocnienia dla zespołu z Lubina, ale my staramy się nie patrzeć na nazwiska, bo nie grają pojedyncze osoby, a cały zespół. Jesteśmy do tego meczu przygotowani taktycznie i fizycznie. Teraz wszystko zależy od chłopaków, żeby przełożyć to na boisko.

Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - KGHM Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

Informacja prasowa