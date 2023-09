Podczas trwającego zgrupowania piłkarze z rocznika 2006 rozegrają aż trzy gry kontrolne. W pierwszej z nich w środowe popołudnie rywalizować będą z rówieśnikami z Chorwacji. W następnych dniach podopieczni Marcina Włodarskiego zmierzą się natomiast z Arabią Saudyjską, a także z Austrią.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Wysp Owczych zażartował z Roberta Lewandowskiego. "Zadacie mu to pytanie?"

W listopadzie kadra do lat osiemnastu weźmie udział w mistrzostwach świata. Wyjazd do Chorwacji to przedostatnie zgrupowanie przed tym niezwykle prestiżowym turniejem.

Jak Biało-Czerwoni zaprezentują się w konfrontacji z Chorwatami?

Relacja i wynik na żywo meczu Polska U18 - Chorwacja U18 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16.45.