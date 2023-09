Wściekły Fernando Santos! "Dziesięć minut stałem pod tymi drzwiami"

Najpierw na pytania dziennikarzy odpowiadał Jan Bednarek. Reprezentant Polski powiedział między innymi o Robercie Lewandowskim i udzielonym przez niego wywiadzie, który został opublikowany na kanale Meczyki.pl na platformie YouTube.

- To najlepszy piłkarz w historii reprezentacji. Jeśli miał takie odczucia, to je wyraził. Myślę, że mamy dużo charakteru w drużynie, może w pewnych aspektach i sytuacjach boiskowych tego zabrakło i w ważnych momentach nie potrafiliśmy tego skontrolować. Ale myślę, że mamy bardzo dobry zespół, mamy bardzo dużo jakości i jeżeli sami w siebie bardzo mocno uwierzymy, to na pewno będziemy pokazywać to na boisku - ocenił.

Później do głosu doszedł Fernando Satnos. Portugalczyk rozpoczął swoją część konferencji prasowej od mocnych słów.

- Przed pytaniami chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Powiedziano mi, że po ostatniej konferencji prasowej dziennikarze słusznie mówili, że to brak szacunku, że spóźniłem się dziesięć minut na konferencję prasową. Bardzo dobrze, też sądzę, że spóźnienie się na konferencję prasową, to brak szacunku. Tylko, że ja się nie spóźniłem. Byłem pod drzwiami dziesięć minut przed wejściem na salę i dopiero wtedy mi powiedzieli, że mamy tu wejść. Myślę, że należy mieć takie rzeczy na uwadze, ponieważ dziesięć minut stałem pod tymi drzwiami. Jeśli jest coś czego nie lubię, to jest to brak szacunku i nie lubię też braku szacunku w stosunku do siebie - powiedział selekcjoner polskiej kadry.

Portugalczyk opowiedział także o atmosferze panującej w zespole.

- Atmosfera jest fantastyczna, wszyscy są bardzo zaangażowani. Skupiliśmy się na tych kilku treningach bardziej na kwestiach mentalnych niż piłkarskich, uznaliśmy, że to ważniejsze" - powiedział Santos.

Już niedługo odbędą się kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w czwartek 7 września na PGE Narodowym zagrają z Wyspami Owczymi. Natomiast w niedzielę 10 września zmierzą się na wyjeździe z drużyną narodową Albanii.

