Iwanow: Wygrana oznaką przełomu? Nie dajmy się na to nabrać

Gdyby nie obowiązek organizowania konferencji prasowych przed meczami reprezentacji Polski, pewnie nikt nie paliłby się do tego, żeby je organizować. Są jednak pewne obowiązki i regulacje. Poza tym, co równie istotne, na tak zwanej ściance eksponuje się loga sponsorów, a na stole może pojawić się butelka jakiegoś napoju lub opakowanie z produktem, który służy do podgryzania bądź jedzenia. To wszystko pojawia się później w mediach na wszystkich możliwych dziś nośnikach. Normalna sprawa.