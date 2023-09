Projekt celuje wysoko w nowym sezonie. "Odpowiednio dobrane charaktery"

Ze stołeczną drużyną pożegnało się tylko czterech zawodników - holenderski atakujący Niels Klapwijk, rozgrywający Dawid Pawlun, przyjmujący Mateusz Janikowski oraz libero Dominik Jaglarski. Ekipę niezmiennie prowadzić będzie Piotr Graban. Jak przyznał Gacek, utrzymanie większości składu przyszło klubowi z łatwością.

- Nie było trudno, bo mieliśmy ważne umowy z zawodnikami, którzy byli z nami w zeszłym sezonie. Te kontrakty, które podpisaliśmy w zeszłym roku, były dobre. Myślę też, że to były odpowiednie decyzje personalne, ci zawodnicy w końcówce ostatniej edycji rozgrywek pokazali, na co stać Projekt Warszawa, dlatego dokonując kosmetycznych zmian na pewno jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o poziom sportowy w przyszłym sezonie - powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa.

Jednym z największych hitów transferowych w PlusLidze przed nadchodzącym sezonem było pozyskanie przez warszawski zespół utytułowanego serbskiego środkowego Srecko Lisinaca, który przez ostatnie pięć lat grał we włoskim Itasie Trentino. Zawodnik przeszedł jednak w wakacje operację kręgosłupa, z powodu której ominął go sezon reprezentacyjny, w tym trwające właśnie mistrzostwa Europy. Jak podkreślił Gacek, będzie on jednak gotowy na rozgrywki polskiej ekstraklasy.

- To jest świadome działanie, wypadkowa zabiegu, który przeszedł. Nie była to poważna operacja, już w tym tygodniu Srecko przyjedzie do Warszawy na szereg badań. Jestem z nim w stałym kontakcie, rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, więc jesteśmy spokojni. Myślę, że badania to potwierdzą i będzie gotowy do sezonu PlusLigi - przyznał Gacek.

Warszawski zespół, który miniony sezon zakończył na piątym miejscu, ma już na swoim koncie jeden sukces - triumfował w letnich rozgrywkach PreZero Grand Prix PLS, które odbywają się na boiskach plażowych w nieco innej formule niż w hali. Wiceprezes klubu podkreślił, że miało to znaczący wpływ na budowanie dobrej atmosfery wśród zawodników.

- Jest super. Bardzo szybko wzięliśmy udział w PreZero Grand Prix i wygraliśmy go, co jest wspaniałym małym sukcesem, który buduje drużynę przed sezonem. Tam był czas, żeby potrenować i żeby wspólnie spędzić trochę czasu. Ten zespół już w zeszłym roku pokazał, że odpowiednio dobrane charaktery stworzyły fajny monolit i mieliśmy fantastyczną atmosferę. Myślę, że w tym roku nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o ten aspekt, to jesteśmy bardzo spokojni - zaznaczył Gacek.

Projekt Warszawa ma zaplanowane pięć meczów kontrolnych i trzy turnieje przed rozpoczęciem sezonu PlusLigi. Okres sparingowy rozpocznie w piątek w Memoriale Franciszka Ilczuka w Białymstoku. Ostatnim sprawdzianem dla siatkarzy ze stolicy będzie natomiast Memoriał Arkadiusza Gołasia w Zalasewie. W międzyczasie rozegrają spotkania towarzyskie z Treflem Gdańsk, Asseco Resovią Rzeszów, GKS Katowice oraz PGE Skrą Bełchatów.

Kolejny sezon ekstraklasy siatkarzy rozpocznie się 20 października. W pierwszej kolejce warszawianie zagrają na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów.

JŻ, PAP