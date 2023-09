Liga NFL i Rugby World Cup 2023 w kanałach Polsat Sport

Przez ponad 20 lat istnienia, kanały sportowe Polsatu zbudowały najszerszą ofertę transmitowanych dyscyplin w Polsce. Za sprawą dołączenia do portfolio rozgrywek NFL i RWC oferta Telewizji Polsat jest jeszcze bogatsza.



Rugby World Cup po raz szósty w Polsacie Sport

Rugby World Cup to turniej rozgrywany co cztery lata. Tegoroczna edycja jest zaledwie dziesiątą w 200-letniej historii rugby jako dyscypliny sportu, ale RWC to uznana światowa marka. Zdaniem organizatorów to trzecia, po Igrzyskach Olimpijskich i piłkarskim Mundialu, największa impreza sportowa świata. Liczby zdają się potwierdzać ten stan rzeczy. Budżet RWC 2023 wynosi 600 milionów euro. Na trybunach zasiądzie 2,5 mln kibiców, a za sprawą transmisji do 182 krajów liczba telewidzów osiągnie co najmniej 800 milionów! Rugby World Cup 2023 odbędzie się we Francji w dniach od 8 września do 28 października. Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie 48 meczów, które zostaną rozegrane w 10 największych francuskich miastach, m.in. w Marsylii, Nicei, Tuluzie, Bordeaux oraz rzecz jasna w Paryżu.

Turniej komentować będą były zawodnik AZS AWF Warszawa oraz Orkana Sochaczew, a od wielu lat dziennikarz Polsatu Sport, Robert Małolepszy. Wspierać będzie go prawdziwa legenda polskiego rugby, reprezentant i 15-krotny mistrz Polski Andrzej Kopyt. Widzom towarzyszyć będą także głosy innych byłych kadrowiczów: Pawła Lipkowskiego i Mariusza Liedela.

Pierwsza transmisja już w piątek o 21:15 w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 2. Mecze Francji z trzykrotnym mistrzem świata, Nową Zelandią, poprzedzi ceremonia otwarcia turnieju. Tylko w pierwszy weekend RWC kanały sportowe Polsatu pokażą aż siedem meczów. Pierwszy miesiąc zmagań to faza grupowa, po której osiem najlepszych reprezentacji zagra w fazie pucharowej. Ćwierćfinały odbędą się 14 i 15 października, a półfinały w dniach 20-21.10. Wielki finał zaplanowany jest na 28.10, a dzień wcześniej odbędzie się mecz o brąz.



Futbol amerykański od lat w Polsacie Sport

National Football League została utworzona w 1920 roku, a obecny sezon będzie już 104. Udział wezmą w nim 32 drużyny, podzielone na dwie konferencje (AFC oraz NFC). Po trwającym 18 tygodni sezonie zasadniczym, 13 stycznia rozpocznie się faza play-off. Wielki finał z udziałem najlepszych drużyn AFC i NFC, znany jako Super Bowl, odbędzie się 11 lutego. Kanały sportowe Polsatu będą pokazywały NFL przez trzy sezony. Co tydzień transmitowane będą dwa spotkania, w tym jedno niedzielne. Pierwszy mecz, New England Patriots - Philadelphia Eagles, już w niedzielę 10 września o godzinie 22:20 w Polsacie Sport Fight. Oprócz sezonu regularnego i play-offów, widzowie zobaczą także mecze transmitowane w amerykańskie Święto Dziękczynienia, a także mecz gwiazd znany jako Pro Bowl oraz magazyn podsumowujący każdy tydzień rozgrywek.

W gronie komentatorów znaleźli się znawcy ligi NFL, Andrzej Kostyra i Jędrzej Stęszewski. Obydwaj w przeszłości komentowali już mecze tych rozgrywek w Polsacie Sport, w tym między innymi słynny Super Bowl. Kanały sportowe Polsatu od kilku sezonów pokazują także mecze drużyny Panthers Wrocław w European Football League czyli europejskim odpowiedniku ligi NFL.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.