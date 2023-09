Czas na kolejną odsłonę mistrzostw świata MotoGP. Tym razem najlepsi motocykliści globu rywalizować będą w San Marino. Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi na PolsatSport.pl, w aplikacji Polsat Sport, na Polsat Sport Premium 2 i w aplikacji Polsat Box Go.

Tradycyjnie GP Katalonii jest świętem motocyklistów w Hiszpanii. Rozgrywane na torze pod Barceloną, ściąga tłumy kibiców i dostarcza ogromnych emocji. Nie inaczej było w tym roku. Fantastyczne ściganie we wszystkich klasach. Genialna Aprilia, podwójne zwycięstwo Aleixa Espargaro. Pierwsze podwójne podium dla fabryki z Noale, to oczywiście aspekty, których pominąć nie można, ale …

Niedzielna rywalizacja odbywała się w cieniu, tego co stało się na pierwszym okrążeniu wyścigu MotoGP. Na poczatek zbyt optymistyczne hamowanie Enei Bastianiniego, karambol w pierwszym zakręcie, a później potężny highside lidera mistrzostw - Pecco Bagnaii, który może podziękować losowi, że jest w stanie przygotowywać się do domowego wyścigu na torze Misano. Tragedia stała za rogiem, a dokładnie o 180 stopni od Pecco. Nasuwają się pytania czy tor jest bezpieczny, czy systemy startowe są potrzebne? Niewątpliwie sytuacja z Barcelony sprowokuje dyskusję i miejmy nadzieję, doprowadzi do wniosków, które zwiększą bezpieczeństwo w MotoGP.

A co w Misano? Lider mistrzostw poobijany, ale wystartuje w GP San Marino. Niestety na starcie zabraknie Bastianiniego. Włoch jest już po operacji. Złamanie kostki i kości śródręcza wyeliminuje go z trzech rund. Jednakże kontuzje były tylko jednym z tematów na padoku MotoGP w czwartek. Głównym tematem była informacja o potencjalnym przejściu Marca Marqueza na motocykl Ducati w ekipie Gresini. Czy to naprawdę się stanie? Musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie, ale źródła przecieków są naprawdę solidne. Zaczynamy odliczanie …

