Niecodzienna sytuacja! Włosi zagrają w sobotę dwa mecze z tym samym rywalem

Najpierw do gry wkroczą siatkarze reprezentacji Italii, którzy reprezentację Macedonii Północnnej podejmą w Bari. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00.

Aktualni mistrzowie świata i obrońcy tytułu mistrza Europy zajęli pierwsze miejsce w grupie A z kompletem zwycięstw (3:0 Belgia, 3:0 Estonia, 3:0 Serbia, 3:0 Szwajcaria i 3:2 Niemcy). Macedończycy mecze grupy C rozgrywali we własnej hali w Skopje. Rozpoczęli turniej ze sporym animuszem, ograli 3:1 Danię i 3:0 Czarnogórę. W meczach z wyżej notowanymi przeciwnikami nie mieli już jednak wiele do powiedzenia przegrywając po 0:3 z Polską, Holandią i Czechami.

Podopieczni trenera Ferdinando De Giorgiego będą zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z lepszym z pary Holandia – Niemcy.

W sobotę o godzinie 20.45 na National Arena Todor Proeski w Skopje piłkarze reprezentacji Włoch zagrają z Macedonią Północną. Spotkanie będzie debiutem nowego selekcjonera reprezentacji Italii – w tej roli po raz pierwszy wystąpi Luciano Spalletti.

I w tym przypadku Włochy będą faworytem, ale nie mają dobrych wspomnień z poprzedniego starcia z tym rywalem. W marcu 2022 roku w półfinale barażu do mistrzostw świata w Katarze Macedonia Północna sensacyjnie wygrała w Palermo 1:0 po golu Aleksandara Trajkowskiego w doliczonym czasie gry. Porażka w tamtym meczu pozbawiła ekipę Italii szans na grę w mundialu. Włoscy piłkarze z pewnością będą chcieli zrewanżować się rywalom.



Transmisja meczu Włochy – Macedonia Północna w 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy w sobotę 9 września o godzinie 17.45 w Polsacie Sport Extra. Transmisja meczu Macedonia Północna – Włochy w eliminacjach Euro 2024 w Polsacie Sport o godzinie 20.35.

