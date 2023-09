Niespotykane obrazki w Tbilisi! Hiszpańscy piłkarze zmuszeni trenować w tenisówkach (WIDEO)

Piłkarska reprezentacja Hiszpanii przebywa w Tbilisi, gdzie przygotowuje się do piątkowego meczu z Gruzją w kwalifikacjach Euro 2024. Drużyna trenera Luisa de la Fuente zmaga się z dużym problemem. Zawiodła logistyka i kufry ze sprzętem nie dotarły na czas w miejsce przeznaczenia.

Hiszpanie siłą rzeczy zmuszeni zostali do zajęć w tenisówkach, których używają na siłowni. Bramkarze pozbawieni byli z kolei rękawic.

To skłoniło trenera do modyfikacji sesji treningowej, która tradycyjnie miała się odbyć z piłkami. Z tego powodu piłkarze, na kilka godzin przed meczem, zostali poddani tylko niewielkim obciążeniom, w tym zajęciom rozciągającym. Ryzyko odniesienia urazu bez profesjonalnego obuwia było po prostu zbyt duże.

Po sprawdzeniu okazało się, że zawiodła logistyka w hiszpańskiej federacji. Sprzęt został pozostawiony na madryckim lotnisku Barajas. Nie załadowano go do samolotu, którym podróżowała reprezentacja i przyleci tuż przed meczem.

Jak podaje dziennik "Ole", to nie pierwszy przypadek nieprzewidzianego wydarzenia, które przytrafiło się Hiszpanom w stolicy Gruzji. W marcu 2021 roku na stadionie Dinama nastąpiła awaria prądu już po półgodzinie treningu. Zawodnicy przed powrotem do hotelu wzięli prysznic, korzystając z włączonych latarek w telefonach komórkowych. Wówczas spotkanie eliminacyjne do mundialu Hiszpanie wygrali 2:1.

Iberyjczycy w grupie A zajmują czwarte miejsce, ale rozegrali dopiero dwa spotkania, najmniej z całej stawki. Hiszpanie pokonali u siebie Norwegów 3:0, ale potem przegrali w Szkocji 0:2. W tabeli z kompletem 12 punktów prowadzi właśnie ekipa z Wysp Brytyjskich.

fdz, PAP