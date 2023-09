40-latek podkreślił, że jest obecnie w znakomitej formie i nikt nie będzie w stanie go powstrzymać w kolejnych pojedynkach. Jednocześnie zaznaczył, iż zamierza zostać najlepszym zawodnikiem w historii MMA.

- Cały czas do góry i do przodu. Już teraz się nie zatrzymam. Przeskoczyłem kilka poziomów mentalnie. Jestem nie do zatrzymania. Będę najlepszym zawodnikiem w historii tego sportu - zapowiadał.

Łazarz opowiedział o walce z De Souzą. Zdaniem świeżo upieczonego mistrza, walka mogła zakończyć się na jego korzyść w dowolnej chwili.

- Każdy cios mógłby zakończyć tę walkę. Lewy czy prawy, w każdym momencie - stwierdził.

Trwają dyskusje na temat tego, z kim "Bane" powinien zawalczyć w pierwszej obronie tytułu. Naturalnym pretendentem wydaje się być Marcin Wójcik, który na FEN 48 w Jastrzębiu-Zdroju pokonał Adama Wieczorka.

- Marcin Wójcik potrzebuje mnie trochę sprowokować. Ja jestem mistrzem, siedzę na tronie i nigdzie się nie wybieram. Chcę najlepszych przeciwników - powiedział Łazarz.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport