Efektowne zwycięstwo młodzieżowej reprezentacji Polski na start eliminacji!

Reprezentacje Polski i Kosowa do lat 21 zmierzyły się w piątkowym meczu w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni wygrali efektownie, triumfując u siebie 3:0.

Piłkarze Michała Probierza wyszli na prowadzenie w 25. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Ariel Mosór. Obrońca Piasta Gliwice pokonał golkipera drużyny przeciwnej po uderzeniu głową. Pięć minut później było już 2:0 dla Polski. Drugiego gola w tym meczu strzelił Michał Rakoczy.

ZOBACZ TAKŻE: Od 0 do 143, czyli liczby Lewandowskiego w reprezentacji Polski

Jak się okazało, to nie było ostatnie słowo polskich piłkarzy przed przerwą. W 44. minucie Rakoczy zanotował swoje drugie trafienie i podopieczni Probierza prowadzili 3:0.

Michał Rakoczy z drugim golem, prowadzimy już 3:0! ⚽

______

44' #POLKOS 🇵🇱🇽🇰 3-0 #U21 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 8, 2023

Po przerwie goście dążyli do strzelenia kontaktowego gola, jednak nie udało im się tego dnia pokonać Kacpra Tobiasza. Polacy wygrali 3:0 i udanie zainaugurowali eliminacje do ME.

Reprezentacja Polski U21 wygrała pierwsze spotkanie kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy! ✅ Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Ariel Mosór i Michał Rakoczy (dwie) ⚽

______#POLKOS 🇵🇱🇽🇰 3-0 #U21 pic.twitter.com/kqFARlKVEQ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 8, 2023

W drugim meczu w ramach grupy D młodzi Biało-Czerwoni zmierzą się we wtorek na wyjeździe z Estonią. Najbliżsi rywale Polaków w dwóch dotychczasowych spotkaniach zgromadzili jeden punkt.

Polska U21 - Kosowo U21 3:0 (3:0)

Bramki: Mosór 25, Rakoczy 30, 44

Żółte kartki: Filip Marchwiński – Luan Simica, Art Smakaj, Florian Haxha, Adem Podrimaj, Arian Llugiqi, Ardit Tahiri.

Sędzia: Lothar D'Hondt (Belgia).

Widzów: 6256.

BS, Polsat Sport