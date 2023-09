Serbia w finale koszykarskich MŚ. Bezradność Kanadyjczyków

Ich rywalem będzie zwycięzca drugiego piątkowego starcia między USA a Niemcami.

ZOBACZ TAKŻE: Wiadomo, kto zagra o piąte miejsce na mistrzostwach świata w koszykówce

Serbowie do finału mundialu awansowali po raz drugi w ostatnich 10 latach - byli wicemistrzami globu w 2014 roku po porażce z USA. W 2010 r. zajęli natomiast czwartą lokatę. Najlepiej punktującym zawodnikiem po stronie Serbów w półfinałowym starciu był grający na co dzień w zespole Atlanta Hawks Bogdan Bogdanović, autor 23 punktów. Tyle samo "oczek" do dorobku swojej drużyny dołożył Kanadyjczyk R.J. Barrett (New York Knicks).

74-letni trener Svetislav Pesic był ostatnim serbskim szkoleniowcem, który zdobył złoto MŚ z reprezentacją Jugosławii w 2002 r.

Serbia - Kanada 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23)

fdz, PAP