Djoković nie miał żadnych problemów z awansem do 1/2 finału nowojorskiej imprezy. W ćwierćfinale "Nole" pewnie pokonał reprezentanta gospodarzy Taylora Fritza. Po trzech dość jednostronnych setach serbski tenisista triumfował ostatecznie 6:1, 6:4, 6:4. Dość podobnie wyglądał mecz Djokovicia w 1/8 finału. Tam wicelider światowego rankingu ograł 6:2, 7:5, 6:4 Chorwata Bornę Gojo. Czy półfinałowa batalia będzie dla Serba równie łatwa i przyjemna?

Mało kto spodziewał się udziału Bena Sheltona w półfinale tegorocznego US Open. Dla 20-letniego Amerykanina jest to pierwszy awans do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego w karierze. Tym samym Shelton może delikatnie zdjąć z siebie presję, bo to Djoković musi, a on tylko może. W drodze do 1/2 finału tenisista pochodzący z Atlanty wyeliminował m.in. Francesa Tiafoe i Tommy'ego Paula. Jak zaprezentuje się w konfrontacji z rywalem z absolutnego światowego topu?

Relacja i wynik na żywo meczu Djoković - Shelton na Polsatsport.pl. Początek około godziny 21.00.