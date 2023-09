VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Transmisja na Polsatsport.pl

W miniony weekend zakończył się VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa, w którym rywalizowali siatkarze. Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bowiem w czwartek po raz pierwszy w tym miejscu zagrają siatkarki. To będzie kolejny turniej, w którym oglądać będzie można nie tylko pary z Polski, ale i z całego świata. Zawody startują w czwartek i potrwają do niedzieli.