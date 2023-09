Aleksander Śliwka zdradził taktykę na mecz z Belgią. "To będzie jeden z celów"

Polacy bez żadnych problemów awansowali do fazy pucharowej czempionatu, po tym jak z kompletem zwycięstw wygrali wszystkie mecze grupowe, tracąc przy tym zaledwie seta. Poprzeczka jednak wzrasta z każdym kolejnym spotkaniem. Belgowie wydają się być o wiele bardziej wymagającym przeciwnikiem niż dotychczasowi adwersarze Polaków w postaci Danii, Czarnogóry czy Macedonii Północnej.

- Odprawa taktyczna dopiero przed nami. Wiemy, kto gra w tej drużynie i że takim liderem w ofensywie jest Sam Deroo, którego znamy dobrze z ZAKSY. To gracz prezentujący bardzo wysoki poziom przez parę ostatnich sezonów i z pewnością jednym z celów będzie ograniczenie jego poczynań. Mają też paru doświadczonych zawodników i trenera, który również ma ogromne doświadczenie i wie jak grać w takich turniejach jak mistrzostwa Europy - powiedział Śliwka.

ZOBACZ TAKŻE: Te drużyny na pewno zagrają na mundialu! A co z Polską?

O ile w fazie grupowej nawet ewentualna wpadka w postaci porażki nie niosła praktycznie żadnych konsekwencji, tak w fazie pucharowej nie ma marginesu błędu. Do ćwierćfinału awansuje bowiem tylko zwycięzca. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia prawdziwy turniej zaczyna się tak naprawdę teraz.

- Zaczynamy granie o coś i kto przegra, odpada. Ciężko powiedzieć na co nas stać, bo jeszcze nie mieliśmy takiego kryzysowego i stresowego momentu na boisku. Przynajmniej taka jest moja teoria, że żeby coś wygrać, to trzeba takie momenty mieć. I przeciwstawić się tym problemom, żeby potem było już łatwiej. Mam nadzieję, że wygramy, chociaż wiemy, że Belgowie narzucą nam największą presję, jaką będą potrafili. Postaramy się zagrać jak najlepiej, żeby awansować. Staramy się nie patrzeć, co się stanie, tylko skupiamy się na Belgii, aby nic nie uciekło - rzekł doświadczony siatkarz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Aleksandrem Śliwką w załączonym materiale wideo.