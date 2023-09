Mecz na remis! Ukraina zagrała z Anglią we Wrocławiu

Spotkanie we Wrocławiu zaczęło się znakomicie dla Ukraińców, którzy jako pierwsi trafili do siatki. Po bardzo składnej akcji gola strzelił Ołeksandr Zinczenko. Mimo to pierwsza połowa zakończyła się remisem. Wszystko za sprawą pięknej asysty Harry'ego Kane'a oraz bramki Kyle'a Walkera w samej końcówce. To było jego premierowe trafienie w reprezentacji Anglii.

Choć goście mieli w drugiej części gry sporą przewagę, to nie potrafili strzelić gola. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca 2024 roku. W turnieju wezmą udział 24 reprezentacje. Miejsce w czempionacie ma już zapewnione gospodarz, czyli drużyna narodowa Niemiec.



Reszta reprezentacji o awans na Euro rywalizuje podczas eliminacji. Z każdej z dziesięciu grup na mistrzostwa pojadą dwa zespoły. Miejsca na turnieju otrzymają także najlepsze niezakwalifikowane zespoły z każdej dywizji Ligi Narodów UEFA.



Ukraina - Anglia 1:1 (1:1)

Bramki: Zinczenko 26 - Walker 41

Ukraina: Buszczan - Konopla, Zabarny, Matwijenko (46 Krywcow), Mykołenko - Cyhankow, Stepanenko, Zinczenko (76 Bujalski), Mudryk (90 Nazaryna) - Sudakow (65 Sydorczuk) - Jaremczuk (65 Dovbyk).

Anglia: Pickford - Walker, Guehi, Maguire, Chilwell - Rice, Bellingham (66 Rashford), Henderson - Saka (87 Gallagher), Kane, Maddison (66 Foden).

Żółte kartki: Stepanenko, Jaremczuk - Maddison, Maguire

jb, Polsat Sport