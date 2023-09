Te drużyny na pewno zagrają na mundialu! A co z Polską?

W tym gronie są wspomniane Turczynki, które jako mistrzynie Europy wywalczyły automatyczną kwalifikację na przyszłorocznego mistrzostwa świata.

Poprzedni mundial odbył się w zeszłym roku w Polsce. Wówczas po złoto sięgnęła Serbia, która jako obrońca tytułu również nie musi martwić się o udział w turnieju.

Ponadto awans na siatkarski mundial kobiet mają zapewniony wszyscy medaliści zmagań kontynentalnych oraz gospodarz turnieju, który nie jest jeszcze znany. Wiele wskazuje na to, że może nim być kraj azjatycki.

Awans na mistrzostwa świata zapewniły sobie także Włoszki, które co prawda nie zdobyły medalu na niedawnym EuroVolley, ale zajęły czwarte miejsce. To pozwoliło im uzyskać przepustkę, ponieważ na podium stanęły Serbki, które są jednocześnie mistrzyniami świata.

A co z reprezentacją Polski? Nasze siatkarki niestety nie dostały się do strefy medalowej, ale mają bardzo realne szanse na udział w mistrzostwach świata. Udział w nich mają zapewniony bowiem również te zespoły, które są najwyżej rozstawione w rankingu FIVB, a nie uzyskały jeszcze kwalifikacji. I to właśnie podopieczne Stefano Lavariniego znajdują się w takim położeniu.

W sumie na mistrzostwach świata wystąpią 32 drużyny.

Reprezentacje, które mają zapewniony udział na MŚ siatkarek 2024:

Europa: Serbia, Turcja, Holandia, Włochy

Azja: Tajlandia, Chiny, Japonia,

Ameryka Północna: USA, Kanada, Dominikana

Ameryka Południowa: Brazylia, Argentyna, Kolumbia

Afryka: Kenia, Egipt, Kamerun

KN, Polsat Sport