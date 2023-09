Czas na UFC 293. Gala w Sydney zapowiada się niezwykle interesująco. W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrza organizacji w kategorii średniej. Mistrz Israel Adesanya (24-2, 16 KO) będzie bronił pasa w pojedynku z Seanem Stricklandem (27-5, 11 KO, 4 Sub). Transmisja gali UFC 293: Adesanya - Strickland w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Aktualny czempion dywizji do 185 funtów to obecnie jeden z najlepszych zawodników na świecie bez podziału na kategorie wagowe. Nigeryjczyk po raz ostatni walczył w kwietniu. Wówczas znokautował Aleksa Pereirę i odzyskał mistrzowski tytuł, który kilka miesięcy wcześniej Brazylijczyk mu zabrał. W latach 2019-2022 "The Last Stylebender" pięciokrotnie bronił tytułu. Jedyną porażkę w tym czasie poniósł w starciu z Janem Błachowiczem, lecz stawką tamtego pojedynku był pas mistrzowski w wadze półciężkiej.

Na gali w Sydney Adesanya zmierzy się ze Stricklandem. "Tarzan" to jedno z najgłośniejszych nazwisk w UFC ostatnich miesięcy. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi, które sprawiły, że Amerykanin ma spore grono zarówno fanów, jak i krytyków. Jeśli chodzi o stronę sportową, Strickland ma obecnie na koncie dwie wygrane z rzędu. Najpierw na punkty pokonał Nassourdine'a Imavova, a następnie zapisał na swoim koncie zwycięstwo przez TKO w drugiej rundzie nad Abusem Magomedovem.

Zdecydowanym faworytem walki wieczoru UFC 293 jest Adesanya. Nigeryjczyk znany jest ze swojej efektownej i skutecznej stójki. Strickland również preferuje toczenie pojedynków w tej płaszczyźnie, lecz na papierze jest sporym underdogiem. Czy zawodnikowi z Kalifornii uda się sprawić niespodziankę?

Skoro UFC zawitało do Australii, to na karcie walk nie mogło zabraknąć ulubieńca lokalnej publiczności. W co-main evencie wystąpi Tai Tuivasa (14-5, 13 KO). Widowiskowo walczący "Bam Bam" stoczy bój z Alexandrem Volkovem (36-10, 24 KO, 3 Sub). Interesująco powinno być również w starciu w wadze muszej, w którym rękawice skrzyżują Manel Kape (18-6, 11 KO, 5 Sub) i Felipe Dos Santos (7-0, 2 KO, 3 Sub).

Transmisja karty głównej gali UFC 293: Adesanya - Strickland w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 4:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



83,9 kg.: Israel Adesanya (24-2) - Sean Strickland (27-5)

120,2 kg.: Tai Tuivasa (15-5) - Alexander Volkov (36-10)

56,7 kg.: Manel Kape (18-6) - Felipe dos Santos (7-0)

120,2 kg.: Justin Tafa (6-3) - Austen Lane (12-3)

93 kg.: Tyson Pedro (9-4) - Anton Turkalj (8-2)



Karta wstępna (00:30):



93 kg.: Carlos Ulberg (8-1) - Da Un Jung (15-4-1)

65,8 kg.: Jack Jenkins (12-2) - Chepe Mariscal (14-6)

70,3 kg.: Jamie Mullarkey (16-6) - John Makdessi (18-8)

70,3 kg.: Nasrat Haqparast (14-5) - Landon Quiñones (7-1-1)

77,1 kg.: Mike Diamond (3-2) - Charlie Radtke (7-3)

65,8 kg.: Shane Young (13-7) - Gabriel Miranda (16-6)

77,1 kg.: Kevin Jousset (8-2) - Kiefer Crosbie (10-3)