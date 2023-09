Gospodarze ME siatkarzy grają dalej. Zdecydowane zwycięstwo w 1/8 finału

Siatkarze reprezentacji Italii byli zdecydowanymi faworytami konfrontacji z Macedonią Północną i potwierdzili to na boisku. W pierwszym secie przyjezdni trzymali kontakt do stanu 6:5, później Włosi zaczęli budować przewagę, która w środkowej części miała już znaczące rozmiary (15:9). Macedończycy zmniejszyli różnicę do trzech oczek, gospodarze wygrali jednak pewnie. Dobrze prezentowali się w bloku, byli skuteczniejsi, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Yuri Romanò (25:20).





W kolejnej partii dominacja siatkarzy Italii była jeszcze bardziej widoczna. Gospodarze zaczęli odjeżdżać przeciwnikom przy stanie 6:5 i powiększali punktowy dystans (16:8, 21:9). Gianluca Galassi ustalił wynik tej partii na 25:12.

Set numer trzy również toczył się pod dyktando reprezentacji Włoch, która szybko uzyskała przewagę 8:3 i pewnie zmierzała po wygraną. Alessandro Michieletto atakiem po bloku rywali wywalczył piłkę meczową (24:14), a Daniele Lavia przypieczętował awans Włochów (25:15).

Skrót meczu Włochy - Macedonia Północna:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Daniele Lavia (16), Yuri Romanò (12), Alessandro Michieletto (12) – Włochy; Aleksandar Ljaftov (10) – Macedonia Północna. Włosi dominowali w ataku, lepiej też punktowali blokiem (9–4).

Włochy – Macedonia Północna 3:0 (25:20, 25:12, 25:15)

Włochy: Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Yuri Romanò, Daniele Lavia – Fabio Balaso (libero) oraz Riccardo Sbertoli, Leonardo Scanferla (libero), Alessandro Bovolenta. Trener: Ferdinando de Giorgi.

Macedonia Północna: Vlado Milev, Filip Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Aleksandar Ljaftov, Filip Savovski, Filip Despotovski – Darko Angelovski (libero) oraz Stojan Iliev, Gjorgi Gjorgiev, Kostadin Richliev (libero), Luka Kostikj. Trener: Josko Milenkoski.

WYNIKI I TABELE ME SIATKARZY 2023

RM, Polsat Sport