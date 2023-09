Rozstawiony z "trójką" rosyjski tenisista Daniił Miedwiediew pokonał w półfinale US Open numer 1 nowojorskiego turnieju Hiszpana Carlosa Alcaraza 7:6 (7-3), 6:1, 3:6, 6:3. W niedzielnym finale jego rywalem będzie Serb Novak Djokovic.

Serb w półfinale zwyciężył Amerykanina Bena Sheltona 6:3, 6:2, 7:6 (7-4).

- Czuję się niesamowicie. Jestem bardzo szczęśliwy, że pokonałem Carlosa, który w tym roku z łatwością wygrał ze mną dwa razy. Powiedziałem przed meczem, że jedynym sposobem na zwycięstwo jest zagrać najlepszy tenis jaki potrafię. Myślę, że zrobiłem to w jeszcze lepszym stylu, z wyjątkiem trzeciego seta. Jaka jest trudność gry przeciwko Novakowi (Djokovicowi) w finale? Trudność polega na tym, że on ma 23 tytuły Wielkiego Szlema, a ja jeden. Przeszedłem dzisiaj samego siebie, będę musiał to zrobić jeszcze raz – ocenił Miedwiediew, który w półfinale potrzebował trzech godzin i 22 minut, aby udowodnić swoją wyższość nad Alcarazem.

27-letni Miedwiediew zajmuje trzecie miejsce w rankingach ATP. W zeszłym roku był pierwszą rakietą świata przez 16 tygodni. Ma na koncie 20 zwycięstw w turniejach pod patronatem tej organizacji, z czego pięć odniósł w tym sezonie. Jego najlepszym wynikiem na turniejach Wielkiego Szlema jest zwycięstwo w US Open 2021. Rok wcześniej triumfował w ATP Finals.

Rosjanin po raz piąty zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema i po raz trzeci wystąpi w decydującym meczu US Open. W finale zawodów w Nowym Jorku w 2019 roku przegrał z Hiszpanem Rafaelem Nadalem, a w 2021 pokonał Djokovica. Dwukrotnie grał w finale Australian Open – z Djokoviciem (2021) i Nadalem (2022).

Miedwiediew i Djokovic spotkali się czternaście razy. Rosyjski tenisista odniósł pięć zwycięstw. W tym sezonie przeciwnicy mierzyli się ze sobą dwukrotnie. W styczniu Djokovic świętował sukces w półfinale turnieju w Adelajdzie w Australii (6:3, 6:4). W marcowym półfinale turnieju w Dubaju zwyciężył Miedwiediew (6:4, 6:4).

Daniił Miedwiediew - Carlos Alcaraz 3:1 (7:6, 6:1, 3:6, 6:3)

