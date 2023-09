II Liga: Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków. Relacja i wynik na żywo

Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków to mecz 8. kolejki II Ligi. Kto okaże się lepszy? Relacja i wynik na żywo z meczu Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków od 16:15 na Polsatsport.pl.

Stal po siedmiu kolejkach ma na koncie tylko pięć punktów, co plasuje ją w strefie spadkowej. Gospodarze zdają sobie sprawę, że muszą częściej wygrywać (zaledwie jedna wygrana w tym sezonie) i w niedzielę zrobią wszystko, by powiększyć swój dorobek.

Z kolei Hutnik wygrał dwa ostatnie starcia, dzięki czemu przesunął się do górnej części tabeli. Na ten moment znajduje się bardzo blisko czołówki i choć to dopiero początek rozgrywek, to każdy punkt wydaje się być niezwykle cenny.

Po raz ostatni obie drużyny zmierzyły się ze sobą w sezonie 1999/2000. W Stalowej Woli gospodarze wygrali 1:0, podczas gdy w Krakowie Hutnik rozbił rywali 4:1.

jb, Polsat Sport