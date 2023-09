Polscy siatkarze poznali potencjalnego rywala w ćwierćfinale ME!

Po wyrównanym początku, przewagę zaczęli budować Serbowie (10:7). W środkowej części seta odskoczyli na sześć oczek (16:10). Czescy siatkarze zerwali się do walki, wygrali cztery akcje z rzędu (16:14), ale później nie wykorzystali szans na odrobienie strat. Serbowie byli skuteczniejsi w końcówce, a Miran Kujundzić zamknął seta mocnym uderzeniem (25:21).

Set numer dwa to wyrównana gra obu zespołów. Do stanu 13:13 wynik oscylował wokół remisu, a później minimalną przewagę uzyskali Serbowie. Czesi odrobili straty – gdy skutecznie zaatakował Lukas Vasina było 21:21. W końcówce obie ekipy popełniały sporo błędów. Serbia pierwsza miała piłkę setową (24:23), ale Marek Sotola doprowadził do rywalizacji na przewagi. W niej jednak górą byli siatkarze z Serbii – atak Aleksandara Atanasijevicia i blok dały im decydujące punkty (26:24).

Serbowie uzyskali przewagę na początku trzeciej odsłony (8:5). Rywale nie rezygnowali i po asie Adama Zajicka odrobili straty (11:11). Siatkarze trenera Igora Kolakovicia odbudowali przewagę, po ataku Kujundzicia prowadzili 18:15. Tej przewagi nie oddali już do końca. Drazen Luburić wywalczył piłkę meczową (24:19). Rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Luburić zamknął rywalizację skutecznym atakiem (25:21).



Najwięcej punktów: Aleksandar Atanasijević (14), Pavle Perić (13), Miran Kujundzić (9) – Serbia; Marek Sotola (9), Jan Galabov (9), Josef Polak (9) – Czechy. Serbowie byli skuteczniejsi w ataku i lepiej radzili sobie w kluczowych momentach setów; wygrali pewnie, choć musieli sobie radzić właściwie bez dwóch czołowych przyjmujących (Uros Kovacević, Marko Ivović).

Serbia – Czechy 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)

Serbia: Vuk Todorović, Miran Kujundzić, Petar Krsmanović, Aleksandar Atanasijević, Pavle Perić, Marko Podrasčanin – Milorad Kapur (libero) oraz Marko Ivović, Drazen Luburić. Trener: Igor Kolaković.

Czechy: Jakub Janouch, Lukáš Vašina, Adam Zajíček, Marek Šotola, Jan Galabov, Josef Polák – Milan Moník (libero) oraz Jiří Srb, Jan Hadrava, Martin Licek. Trener: Jiří Novák.

RM, Polsat Sport