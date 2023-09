Tabela polskiej grupy po meczu z Albanią

Biało-Czerwoni przystąpili do niedzielnego starcia po pokonaniu Wysp Owczych w Warszawie. Wiedzieli też, że musza osiągnąć korzystny wynik, bo w innym wypadku ich przeciwnicy mogliby odskoczyć nawet na cztery punkty.



Niestety, to Albańczycy wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie po fenomenalnym trafieniu Jasira Asaniego. W drugiej połowie bramkę zdobył Mirlind Daku i to gospodarze zapisali na koncie pełną pulę.

Taki wynik mocno skomplikował sytuację reprezentacji Polski, która kończy tę serię gier na przedostatnim miejscu w tabeli, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze!

Tabela grupy E w eliminacjach Euro 2024

1. Albania 10 punktów; 3W, 1R, 1P; bilans bramkowy 8:3

2. Czechy 8 punktów; 2W, 2R, 0P; bilans bramkowy 7:2

3. Mołdawia 8 punktów; 2W, 2R, 1P; bilans bramkowy 5:5

4. Polska 6 punktów; 2W, 0R, 3P; bilans bramkowy 6:8

5. Wyspy Owcze 1 punkt; 0W, 1R, 4P; bilans bramkowy 2:10

jb, Polsat Sport