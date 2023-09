Boniek krótko po meczu z Albanią. Wspomniał... Brzęczka

Polscy piłkarze przegrali w niedzielny wieczór w Tiranie z Albanią 0:2. Podopieczni Fernando Santosa kolejny raz spisali się fatalnie i ich sytuacja w grupie eliminacyjnej jest nie do pozazdroszczenia. Na polską kadrę zewsząd spada lawina krytyki. Również Zbigniew Boniek pokusił się o opinię, wspominając przy okazji byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka.

"Dyskutujcie, narzekajcie... tylko proszę mi tutaj Brzęczka nie obrażać. 25 punktów, najmniej straconych bramek, pewne pierwsze miejsce. Dzisiaj taktycznie dramat" - napisał były prezes PZPN na Twitterze.

Boniek tym samym nawiązał do eliminacji Euro 2020, kiedy reprezentacja pod wodzą Brzęczka wygrała zmagania grupowe i z bilansem ośmiu zwycięstw, remisu i porażki wyprzedziła Austrię, Macedonię Północną, Słowenię, Izrael oraz Łotwę. Brzęczkowi nie było jednak dane polecieć z kadrą na turniej, ponieważ został zwolniony. Jego miejsce zajął Paulo Sousa.

Dzisiaj reprezentacja Polski dowodzona przez innego Portugalczyka, Fernando Santosa zajmuje dopiero czwarte, przedostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej. Biało-Czerwoni do prowadzącej Albanii tracą już cztery punkty, a do drugich Czechów i trzecich Mołdawian mają dystans dwóch "oczek". Do końca zmagań pozostały już tylko trzy spotkania. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny.