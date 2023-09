Czy będziemy świadkami wielkiego powrotu na stanowisko selekcjonera? Zaskakujące doniesienia

O takim rozwiązaniu napisał na Twitterze Cezary Kowalski. Nie wiadomo jednak, który z byłych selekcjonerów reprezentacji Polski jest w orbicie zainteresowań Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zanosi się na powrót byłego selekcjonera po wielu latach... — Cezary Kowalski (@kowalski_cezary) September 11, 2023

Przypomnijmy, że spośród trenerów, którzy w ciągu ostatniej dekady prowadzili Biało-Czerwonych, bez pracy pozostają Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka. Mało prawdopodobne, aby PZPN był zainteresowany zatrudnieniem tego pierwszego. Inaczej sytuacja wygląda w kontekście drugiego z trenerów.

Nawałka był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2013-2018. Razem z zespołem dotarł do ćwierćfinału Euro 2016. Był to jak dotychczas najlepszy występ Biało-Czerwonych na dużej imprezie w XXI wieku. Urodzony w Krakowie szkoleniowiec rozstał się z drużyną narodową w 2018 roku po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji. Wtedy zastąpił go Brzęczek.

Warto dodać, że PZPN już raz rozważał powrót Nawałki. Miało to miejsce, kiedy w grudniu 2021 roku kadrę opuścił Paulo Sousa. W pewnym momencie wydawało się, że ponowne zatrudnienie Nawałki jest bardzo realne. Wówczas jednak postawiono na Czesława Michniewicza.

mtu, Polsat Sport