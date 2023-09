Francuski pomocnik ponownie w Jagiellonii Białystok

W rundzie rewanżowej minionego sezonu piłkarskiej ekstraklasy 23-letni piłkarz rozegrał jedenaście spotkań w barwach Jagiellonii. Po zakończeniu tamtego sezonu wrócił z wypożyczenia do Włoch, choć białostocki klub starał się to wypożyczenie przedłużyć. Ostatecznie jednak Francuz nie przebił się do kadry Spezii i rozwiązał umowę z tym klubem.

Zanim pozyskał go klub z Włoch, Nguiamba był zawodnikiem Nancy, z którym to zespołem grał na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji. Do Białegostoku trafił teraz jako wolny zawodnik. Dwuletni kontrakt ma opcję przedłużenia o kolejny rok.

Nguiamba, który po wyleczeniu urazów i zaaklimatyzowaniu się w białostockim zespole zbierał dobre recenzje za swoją grę, ma wzmocnić rywalizację w środkowej linii Jagiellonii. To defensywny pomocnik, który o miejsce w składzie będzie rywalizował przede wszystkim z Tarasem Romanczukiem, pozyskanym przed tym sezonem Jarosławem Kubickim i Portugalczykiem Nene.

Po siedmiu kolejkach sezonu piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zajmuje w tabeli 4. miejsce z dorobkiem dwunastu punktów. W niedzielę zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

MC, PAP