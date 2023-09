ME siatkarzy 2023: Polska – Serbia. Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze walczą o awans do strefy medalowej mistrzostw świata 2023. W ćwierćfinale zmierzą się w Bari z reprezentacją Serbii. Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Polska – Serbia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Reprezentacja Serbii będzie teoretycznie trudniejszym rywalem, niż przeciwnicy reprezentacji Polski w poprzednich meczach. W fazie grupowej EuroVolley 2023 Serbowie rywalizowali w grupie A we włoskich miastach Perugia i Ankona. Odnieśli cztery zwycięstwa – 3:0 ze Szwajcarią, 3:1 z Belgią, 3:0 z Estonią oraz 3:1 z Niemcami i ponieśli jedną porażkę – 0:3 z reprezentacją Włoch. W 1/8 finału w Bari Serbia wygrała z Czechami 3:0.

– Serbowie to bardzo charakterni ludzie, więc myślę, że wyjdą na boisko i będą walczyć do ostatniej kropli krwi, ani na chwilę nam nie odpuszczą. To będzie naprawdę trudny, ciekawy mecz i wielka bitwa. Nauczeni doświadczeniem spotkania z Belgią postaramy się od początku do końca grać agresywnie – powiedział Aleksander Śliwka w rozmowie z PAP.

Spotkanie 1/8 finału zostanie rozegrane w PalaFlorio w Bari. Zwycięzca meczu Polska – Serbia zagra w półfinale z reprezentacją Słowenii, która pokonała 3:1 Ukrainę.

Transmisja meczu Polska – Serbia we wtorek 12 września o godzinie 17.45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio jest zaplanowane na godzinę 17.00.

RM, Polsat Sport