Mistrz świata przyłapany na dopingu! Został zawieszony

Według podanych informacji Pogba uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego po pierwszym meczu obecnego sezonu Serie A, w którym Juventus stanął naprzeciwko Udinsese. Warto przypomnieć, że reprezentant Francji podczas spotkania, które odbyło się 20 sierpnia, nie pojawił się na murawie. Siedział natomiast na ławce rezerwowych.

Pogba wystąpił w dwóch kolejnych spotkaniach "Starej Damy" w obecnej edycji włoskiej ekstraklasy. Mistrz świata z 2018 roku zagrał 25 minut w starciu z Bologną, natomiast w meczu z Empoli rozegrał 29 minut.

To nie jedyny problem, z którym musi się mierzyć francuski piłkarz. Z powodu kontuzji systematycznie ma kłopoty ze zdrowiem. W okresie przygotowawczym w zeszłym roku doznał kontuzji kolana, która wyłączyła go z mistrzostw świata w Katarze. (PAP

Pomocnik najpierw był piłkarzem turyńskiego zespołu w latach 2012 - 2016. Później przeniósł się do Manchesteru United, by wrócić do Juventusu w lipcu 2022 roku. W sumie Pogba ma na swoim koncie 190 występów w ekipie "Starej Damy". W tym czasie urodzony w 1993 roku zawodnik strzelił 34 goli i zaliczył 41 asyst.

AA, Polsat Sport