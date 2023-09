Polska siatkarka przejdzie operację. Problemy z kręgosłupem wykluczyły ją z gry

Majka-Szczepańska-Pogoda ma 28 lat i gra na pozycji atakującej. Od 2022 roku reprezentuje barwy ekipy z Bielska-Białej, gdzie trafiła z klubu Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz.

Przygotowania do drugiego sezonu w BKS nie przebiegają jednak po myśli siatkarki. Z powodu urazu kręgosłupa będzie zmuszona poddać się operacji i dopiero za około dwa miesiące wróci do treningów.

"Dziś mamy dla Was smutną wiadomość. Od kilku tygodni Majka Szczepańska-Pogoda zmagała się z urazem kręgosłupa w odcinku szyjnym. Początkowo wydawało się, że do wyleczenia tego urazu wystarczy czas i odpoczynek. Niestety przez brak poprawy i po kolejnych konsultacjach lekarskich uznano, że konieczna będzie operacja, która zostanie wykonana jeszcze w tym tygodniu. Nasza atakująca wróci do treningów za ok. 2 miesiące. Trzymamy kciuki Majka za twój szybki powrót do zdrowia! Jesteśmy z Tobą!" – napisał klub w mediach społecznościowych.

