Santos? "Lepiej było nie brać tej posady"

Piłkarzom daliśmy aż cztery "jedynki" - lepiej było nie grać w tym meczy dostali Matty Cash, Robert Lewandowski, a także dwaj zmiennicy Karol Linetty (już nie rokujący) i Michał Skóraś (jak najbardziej rokujący, ale kompletnie bez formy po transferze do FC Brugge). Co do Casha i Lewandowskiego, to napiszę jeszcze kilka słów. Natomiast wypada zacząć od selekcjonera, Fernando Santosa. Naprawdę lepiej byłoby dla Portugalczyka, żeby "nie brał tej posady". Bo mam wrażenie, że nie chce mu się pracować. A nawet jeśli chce, to zupełnie sobie nie radzi. BIG NAME na BIG PROBLEMY – takie chyba było hasło Cezarego Kuleszy, gdy zatrudnił mistrza Europy z 2016 roku. Tyle, że sam prezes PZPN nie zdiagnozował tych problemów. Santos też ciągle i wciąż wydaje się zaskoczony kolejnymi problemami.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski szczerze po porażce z Albanią! "Czas otworzyć nowy rozdział"

W eliminacjach zagraliśmy trzy wyjazdowe mecze. I wszystkie trzy przegraliśmy. Przerżneliśmy! 1:3 z Czechami, 2:3 z Mołdawią i 0:2 z Albanią. Serię trzech przegranych meczów wyjazdowych ostatni raz mieliśmy czternaście lat temu! Santos nie panuje nad niczym – ani nad taktyką, ani nad personaliami, ani nad mentalem. Nic! Zero! Dostał notę "jeden", a być może powinien dostać "zero"... Przykładem złego prowadzenia drużyny jest skład na Tiranę. Znalazło się w nim trzech prawych obrońców – dwóch z nich na nieswoich pozycjach. Tomasz Kędziora zagrał prawego środkowego, a Cash wystąpił najpierw na prawym skrzydle. Kędziora grał słabo, a Cash kopał się w czoło. Co ciekawe Santos zmienił Bereszyńskiego, który grał na prawej obronie i wyglądał przyzwoicie. Portugalczyk uznał, że lepiej zmienić "Beresia", a na prawą obronę cofnąć Casha... Można, tylko po co?!?

Po co Robert Lewandowski udzielił wywiadu kilka dni przed zgrupowaniem, to już zawsze będzie dyskutowane. Po meczu z Albanią powiedział reporterowi Polsatu Sport, Szymonowi Rojkowi: "Zawiedliśmy. Przepraszam. Też muszę posypać głowę popiołem. Konieczny jest reset. Trzeba poszukać czegoś innego. Nie ma sensu, żeby tak dalej było". To fakt. I "Lewy" musi poszukać formy, bo stracił ją po mundialu kompletnie. Pytanie, co oznacza reset. I w stosunku do kogo...

Roman Kołtoń (Prawda Futbolu) i Bożydar Iwanow (Polsat Sport) oceniają Polaków za mecz z Albanią (0:2, w skali 1-10, gdzie 5 to przeciętnie, 4 słabo, 3 bardzo słabo, 2 katastrofa, 1 lepiej było nie grać w tym meczu, a 6 dobrze, 7 bardzo dobrze, 8 świetnie, 9 fantastycznie, 10 klasa światowa).

POLSKA: Szczęsny 5 – Bereszyński 6 (69 Skóraś 1), Kędziora 4, Bednarek 5 (34 Wieteska 4), Kiwior 4 – Krychowiak 2 (70 Linetty 1) - Cash 1, S. Szymański 4 (61 Świderski 4), Zieliński 4, Kamiński 3 (61 Grosicki 4) – Lewandowski 1.