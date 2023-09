Pierwszy półfinalista ME siatkarzy już znany! Czy zagra z Polską?

Premierowa odsłona nie miała wielkiej historii. Słoweńcy na początku odskoczyli na kilka punktów, a w środkowej części powiększali przewagę (16:10). Byli skuteczniejsi od rywali w ataku i lepiej punktowali blokiem. Ukraińcy próbowali nadrobić zagrywką, dwa asy posłał Wasyl Tupczij (17:13), ale nie wybiło to słoweńskich siatkarzy z rytmu. Pewnie zmierzali po wygraną, która stała się faktem po serwisie rywali w siatkę (25:17).

W drugiej partii działo się zdecydowanie więcej, był to jeden z najbardziej emocjonujących setów tych mistrzostw. Przewagę znów mieli Słoweńcy, ale przeciwnicy odrabiali straty – najpierw po asie Olega Płotnickiego (18:18), a później po ataku Ilii Kowalowa (22:22). Później, po punktowym bloku Ukraina miała piłkę setową przy stanie 22:24. Rywale doprowadzili do rywalizacji na przewagi, w której obie strony mogły przechylić losy seta na swoją stronę. Ostatecznie to Klemen Cebulj zakończył rywalizację skutecznym atakiem (31:29). Ukraińcy podjęli walkę, ale popełnili w tym secie aż dwanaście błędów własnych...

Słoweńcy uzyskali przewagę na początku trzeciego seta (6:3), ale inicjatywę przejęła Ukraina. Zaczęło się od serii czterech wygranych akcji od 8:6 do 8:10, a w środkowej części seta ekipa trenera Ugisa Krastinsa miała już wyraźną zaliczkę (12:18). Role się odwróciły, bo Ukraińcy dobrze prezentowali się w polu serwisowym i w ofensywie, a Słoweńcy nie ustrzegli się błędów. W końcówce Słowenia obroniła trzy piłki setowe, ale Władysław Szczurow zamknął seta atakiem ze środka (21:25).

Początek czwartej partii również toczył się przy przewadze Słoweńców. Ukraina uzyskała przewagę po serii wygranych akcji od stanu 9:8 do 9:13, gdy dwoma asami popisał się Płotnicki. Słoweńcy odrobili straty (15:15) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Decydowały dwie akcje od stanu 23:23. Jan Kozamernik zatrzymał rywali blokiem, a Tine Urnaut zakończył rywalizację skutecznym atakiem (25:23).

Najwięcej punktów: Klemen Cebulj (17), Rok Mozic (16), Tine Urnaut (13), Jan Kozamernik (12) – Słowenia; Vasyl Tupchii (21), Oleh Plotnytskyi (20), Illia Kovalov (10) – Ukraina. Słoweńcy skuteczniejsi w ataku i popełnili mniej błędów własnych; gorzej punktowali zagrywką (1–8).

Siatkarze reprezentacji Słowenii wygrali siódmy mecz z rzędu w tegorocznych mistrzostwach Europy. W półfinale zmierzą się w Rzymie ze zwycięzcą meczu Polska – Serbia.

Słowenia – Ukraina 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

Słowenia: Tine Urnaut, Jan Kozamernik, Rok Mozic, Klemen Cebulj, Alen Pajenk, Gregor Ropret – Jani Kovacic (libero) oraz Nik Mujanovic, Ziga Stern. Trener: Gheorghe Cretu.

Ukraina: Illia Kovalov, Yurii Semeniuk, Yurii Synytsia, Oleh Plotnytskyi, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii – Oleksandr Boiko (libero) oraz Serhii Yevstratov, Vitalii Kucher. Trener: Ugis Krastins.

RM, Polsat Sport