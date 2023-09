Najważniejsza impreza tenisowa w Stanach Zjednoczonych w postaci US Open już za nami, ale to nie znaczy, że to koniec emocji! W San Diego trwa bowiem kolejny turniej WTA, w którym występuje m.in. Magdalena Fręch. W pierwszej rundzie zmierzy się z Camilą Osorio. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.