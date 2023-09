Zmiana prezesa w Śląsku Wrocław. "Chcemy tworzyć mosty"

Decyzją Rady Nadzorczej WKS Śląska Wrocław prezesem klubu został Patryk Załęczny. Zastąpił on Macieja Potockiego, który od czerwca pełnił obowiązki prezesa. - Chcemy w Śląsku tworzyć mosty, a nie stawiać bariery - powiedział Załęczny.

Załęczny pracował we wrocławskim klubie w latach 2013-16., najpierw w biurze prasowym, następnie w dziale marketingu i sprzedaży. Do Śląska wrócił w tym roku i został dyrektorem połączonego działu ds. komunikacji, marketingu i sprzedaży.

- W Śląsku chcemy tworzyć mosty, a nie stawiać bariery. To jest klub o bogatej tradycji. Chcemy, by był to zespół plasujący się na wysokich lokatach sportowych i jednocześnie organizacja otwarta na i dla kibiców, i na dialog z nimi. Ważna dla lokalnej społeczności Wrocławia i regionu. W taki sposób działamy w ostatnich tygodniach i tak będzie nadal - powiedział nowy szef Śląska.

Data nominacji prezesa nie jest przypadkowa. Po zwolnieniu Piotra Waśniewskiego pełniącym obowiązki prezesa został przewodniczący Rady Nadzorczej klubu, czyli Potocki, ale według przepisów taki stan może trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Ten termin mija 12 września.

W tle roszad na stanowisku szefa Śląska toczą się rozmowy w sprawie prywatyzacji klubu. Zakupem 80 procent akcji jest zainteresowana niemiecka firma Westminster. Pierwsze spotkanie przedstawicieli miasta, które jest większościowym udziałowcem Śląska, z przedstawicielami z Niemiec odbyło się na początku lipca. Na razie żadna ze stron nie chce zdradzić, na jakim etapie są negocjacje.

MC, PAP