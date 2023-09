Przed bardzo ważnym wyzwaniem stoją Włosi. Piłkarze z Półwyspu Apenińskiego zremisowali w sobotę z Macedonią Północną 1:1. Tym samym w grupie C tracą trzy punkty do drugiej Ukrainy. Warto jednak dodać, że reprezentacja Włoch ma o jeden mecz rozegrany mniej. W poniedziałek dojdzie do bezpośredniego spotkania Włoch z Ukrainą.

Ważne rozstrzygnięcia czekają nas również w grupie F. Tam Belgia zagra z Estonią, a Austria ze Szwecją. Belgowie i Austriacy mają tyle samo punktów i zajmują odpowiednio pierwszą i drugą lokatę. Trzecia jest Szwecja ze stratą czterech oczek do wymienionej dwójki.

Natomiast w grupie A Hiszpania będzie kontynuowała pogoń za rozpędzonymi Szkotami, którzy wygrali dotąd wszystkie pięć spotkań i prowadzą w grupie z bilansem bramkowym 12:1. "La Furia Roja" zmierzy się z Cyprem, a do poniedziałkowej rywalizacji przystąpi po imponującej wygranej 7:1 nad Gruzją.

Plan transmisji i komentatorzy wtorkowych spotkań eliminacji Euro 2024:

Włochy - Ukraina - 20:35 - Polsat Sport News - komentatorzy: Tomasz Włodarczyk, Piotr Czachowski

Szwecja - Austria - 20:35 - Polsat Sport Premium 1 - komentatorzy: Andrzej Janisz, Maciej Stolarczyk

Hiszpania - Cypr - 20:35 - Polsat Sport Premium 4 - komentatorzy: Cezary Kowalski, Piotr Urban

Belgia - Estonia - 20:35 - Polsat Sport Premium 5 - komentatorzy: Piotr Przybysz, Marcin Kaczmarek

