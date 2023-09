El. ME U-21: Estonia - Polska. Relacja i wynik na żywo

Przed młodzieżową reprezentacją Polski do lat 21 kolejny mecz w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy. Tym razem Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Estonią. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczni Michała Probierza znakomicie rozpoczęli eliminacje, wygrywając u siebie z Kosowem 3:0. Teraz Polaków czeka pierwsze wyjazdowe starcie - w Tallinnie z Estonią, dla której będzie to już trzeci mecz w tej kampanii kwalifikacyjnej.

Ekipa z północy Europy zaczęła od porażki w Kosowie 0:2, aby zremisować u siebie z Bułgarami 1:1. Takie rezultaty mogą zatem sugerować, że faworytami wtorkowego starcia są Polacy, którzy mają realne szanse, aby umocnić się w tabeli.

Warto zaznaczyć, że w grupie poza wymienionymi drużynami znajdują się jeszcze reprezentacje Izraela oraz Niemiec, które jeszcze nie rozpoczęły zmagań. Awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy wywalczy triumfator grupy oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc.

Ostatni raz reprezentacja Polski do lat 21 mierzyła się ze swoimi rówieśnikami z Estonii we wrześniu 2020 roku - również w ramach kwalifikacji do Euro. Wówczas Polacy rozgromili rywali na wyjeździe aż 6:0. Mimo drugiej lokaty w grupie (za Rosją), nie udało się jednak awansować na turniej, ponieważ Biało-Czerwoni zajęli dopiero szóstą pozycję spośród najlepszych ekip z drugich miejsc (awans uzyskało pięć najlepszych zespołów).

Relacja i wynik na żywo meczu Estonia U21 - Polska U21 od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport