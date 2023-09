Iga Świątek rozpoczyna pościg za Sabalenką! Wielka rywalka Polki wycofała się z turnieju!

Już 17 września rusza kolejny turniej z cyklu WTA 1000. Tym razem najlepsze tenisistki świata zawitają do meksykańskiej Guadalajary. Wśród uczestniczek nie zabraknie Igi Świątek, dla której będzie to pierwszy występ po osunięciu się w rankingu na drugie miejsce. Ze zmagań wycofała się jedna z wielkich rywalek Polki - Jessica Pegula.

Świątek po odpadnięciu z US Open w czwartej rundzie, kiedy to przegrała z Jeleną Ostapenko, wraca do gry i weźmie udział w turnieju WTA w Guadalajarze. Dla byłej liderki światowego rankingu, która w poniedziałek 11 września straciła panowanie na rzecz Aryny Sabalenki, będzie to debiut w zmaganiach w tym kraju.

Polka będzie jedną z faworytek do zwycięstwa, tym bardziej, że z turnieju wycofała się jedna z czołowych tenisistek świata - Jessica Pegula. Amerykanka, która jest obecnie czwartą "rakietą świata", wspomniała o tym w mediach społecznościowych.

"Jest mi przykro, ale tym razem, po wielu znakomitych wspomnieniach sprzed roku, będę musiała ominąć Guadalajara Open. Pokochałam zbieranie bransoletek od fanów. Są cudowne, wyślijcie mi jedną" - napisała.

🇵🇱 Broniąca tytułu Jessica Pegula nie zagra w tym roku podczas WTA 1000 w Guadalajarze.



🇬🇧 Defending champion Jessica Pegula won't play in the WTA 1000 event in Guadalajara this year.



📸 Jessica Pegula | Instagram pic.twitter.com/QP53RrZnq6 — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) September 11, 2023

Pegula niedawno rywalizowała ze Świątek podczas półfinału turnieju WTA w Montrealu. Wówczas reprezentantka USA pokonała Polkę. Nasza zawodniczka turniejem w Meksyku rozpocznie "pościg" za Sabalenką w rankingu światowym, aby czym prędzej odzyskać miano liderki zestawienia.