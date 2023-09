Niemcy - Francja. Relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Niemiec - już bez selekcjonera Hansiego Flicka, zagra kolejne towarzyskie starcie w ramach przygotowań do przyszłorocznego Euro 2024. Tym razem nasi zachodni sąsiedzi na Signal Iduna Park w Dortmundzie podejmą Francję. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Śmiało można powiedzieć, że wtorkowa rywalizacja odbędzie się w cieniu dyskusji, jaka panuje w Niemczech na temat wyboru nowego selekcjonera. Tymczasowo to stanowisko objął były legendarny piłkarz, a także trener kadry Rudi Voller. Niewykluczone, że będzie pełnił tę funkcję do końca tego roku, aczkolwiek niemieckiej federacji mocno zależy, aby jak najszybciej znaleźć następcę Flicka w kontekście zbliżającego się Euro 2024.

Dawno reprezentacja Niemiec nie była w tak dużym kryzysie, jak obecnie. Śmiało można powiedzieć, że to jeden z największych w historii narodowego futbolu w tym kraju. Nasi zachodni sąsiedzi niczego nie zwojowali na dwóch ostatnich mundialach, na których nie wyszli z grupy. Na Euro 2020 odpadli w 1/8 finału z Anglikami, toteż najbliższe mistrzostwa Europy, którego będą gospodarzami, mają stanowić niejako przełamanie kryzysu. Póki co, jest on pogłębiany, o czym świadczy niedawna porażka z Japonią aż 1:4.

Przekonamy się, czy zmiana selekcjonera przyniesie lepszą postawę już we wtorkowy wieczór. Rywal jest bardzo wymagający - jeden z najtrudniejszych, jakich można obecnie spotkań. O ile Niemcy przeżywają wielki kryzys, tak Francja w ostatnich latach doświadcza rozkwitu na miarę końcówki minionego stulecia, kiedy zdobywała mistrzostwo świata, a następnie Europy.

Podopieczni Didera Deschampsa po wygranym mundialu w 2018 roku, byli o krok od obrony tytułu, docierając do finału w Katarze w ubiegłym roku. Obecnie są na dobrej drodze, aby awansować na Euro 2024. Niedawno pokonali u siebie Irlandię 2:0 i z kompletem punktów oraz bez straconego gola są liderem w grupie eliminacyjnej.

Biorąc pod uwagę perturbację drużyny niemieckiej, faworytem wtorkowego starcia są "Trójkolorowi". Ostatni raz oba zespoły mierzyły się w fazie grupowej Euro 2020. Wówczas Francuzi wygrali 1:0.

