Filar drużyny na dłużej w Warcie Poznań

Obrońca Dawid Szymonowicz przedłużył kontrakt z Wartą Poznań do końca czerwca 2025 roku – poinformowano podczas prezentacji planów rozwoju klubu. 28-letni piłkarz w barwach "Zielonych" rozegrał 59 spotkań w ekstraklasie.

Szymonowicz to jeden z filarów defensywy warciarzy. Do stolicy Wielkopolski trafił latem 2021 roku z Cracovii i szybko stał się kluczowym zawodnikiem drużyny. W Warcie zdobył trzy gole w 59 ligowych występach.

Ogłoszenie nowego kontraktu piłkarza miało miejsce podczas prezentacji "Planu Rozwoju na lata 2024-2027". Władze Warty przedstawiły najważniejsze kierunki strategii klubu, dla którego największą bolączką jest brak własnego stadionu spełniającego wymogi ekstraklasy. Warciarze od 2019 roku, kiedy byli jeszcze w pierwszej lidze, mecze w roli gospodarza muszą rozgrywać w oddalonym o 50 kilometrów od Poznania Grodzisku Wielkopolskim.

Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed klubem, to powrót Warty do Poznania, czyli budowa kameralnego stadionu. Do końca roku ma być gotowy projekt oraz analizy źródeł finansowania, a w przyszłym roku planowane jest zakończenie prac przy budowie dwóch boisk treningowych. Za trzy lata ma być gotowa pierwsza trybuna nowego obiektu. Klub kładzie też nacisk na rozwój infrastruktury dla swojej akademii.

- Warta Poznań swoim pierwszym planem rozwoju udowodniła, że jest podmiotem wiarygodnym. Dotychczasowy plan rozwoju zaprowadził nas m.in. do ekstraklasy, uczynił jednym z najbardziej wyrazistych klubów, dał podstawy pod rozwój infrastruktury. Po czasie weryfikacji i korekt obecnie wchodzimy w drugi etap realizacji strategii rozwoju klubu. Bogatsi o doświadczenia, zbudowane struktury organizacyjne i silną markę wyznaczyliśmy ambitne cele - powiedział Jarosław Żubka, jeden z autorów nowego planu rozwoju.

MC, PAP